Un mare di coperte invade piazza Santa Croce. A Firenze c’è Viva Vittoria

Firenze, 11 novembre 2023 – Un mare di coperte invade piazza Santa Croce. Sono oltre tremila, realizzate in maglia e uncinetto da tante volontarie, e fanno parte del progetto 'Viva Vittoria' contro la violenza sulle donne. L'evento nasce dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all’estero. Per Firenze l'evento ha il patrocinio di Comune e Città metropolitana, oltre che della Regione Toscana.

Le coperte sono cucite con quadrati 50x50cm, arrivati da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Alla loro realizzazione hanno partecipato centinaia di persone, donne ed uomini, con un'età compresa tra i 6 e i 102 anni. Ma anche scuole, centri anziani, misericordie, associazioni sportive, comunità religiose e tanti singoli individui. Sono fatti con il cuore per aiutare le donne vittime di violenza. C'è chi ha preso per la prima volta in mano i ferri o gli uncinetti spinto dal forte desiderio di partecipare. C'è chi ha fatto un quadrato e chi ne ha fatti centinaia.

Dalle 5 di oggi, 11 novembre, in piazza Santa Croce è cominciata l’installazione. Alle 6 è partita la catena umana da via San Giuseppe, angolo Borgo Allegri, per raggiungere la piazza e stendere di conseguenza ciascuna coperta. I visitatori potranno scegliere la propria coperta offrendo in cambio una donazione di minimo 20 euro.