Firenze, rubato un defibrillatore. L’appello: “Riportatelo, è uno strumento che può salvare molte vite”

Firenze, 8 febbraio 2025 – Un nuovo defibrillatore sarebbe stato rubato a Firenze, questa volta in piazza Sant'Ambrogio. A denunciarlo è il comitato Cittadini per Firenze che ricorda come fosse stato installato grazie alla collaborazione con Firenze Parcheggi e Associazione Niccotestini.

«Nelle scorse notti è stato rubato l'ennesimo defibrillatore donato alla popolazione e alla città di Firenze - scrivono -. Per noi è una grossa spesa ogni volta installare questi dispositivi, perché hanno un costo elevato. Nessun ente pubblico ci fa donazioni, ogni defibrillatore che doniamo viene acquistato con impegno e sacrificio. Quando ce lo rubano, non portano via solo un oggetto costoso, ma privano l'intera comunità di uno strumento che può salvare una vita».

Da qui l'appello a chi l'avesse preso a rimetterlo al proprio posto, «chi lo ha rubato deve capire che questo è un salvavita e un giorno potrebbe servire proprio a loro o a un loro familiare». E un invito a chi dovesse acquistare un defibrillatore usato: «Controllate sempre il numero di matricola e verificate che non sia rubato».