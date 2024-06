"FIRENZE: Pnrr e fondi per alluvione, Giani guarda avanti"

Non solo i 66 milioni per i danni dall’alluvione del novembre scorso ma anche risorse aggiuntive dal Pnrr per la messa in sicurezza del territorio. E’ il risultato del confronto tra il presidente toscano (e commissario per l’emergenza) Eugenio Giani e i parlamentari toscani. Il governatore mette da parte le polemiche e guarda avanti "nell’esclusivo interesse dei toscani". Qualche punta polemica rimane invece ancorata nel centrodestra: "Anche i 66 milioni per i danni agli alluvionati promessi da Giorgia Meloni sono ora nella disponibilità della Regione. Se il presidente Giani avesse chiesto l’anticipo di cassa prima, quei soldi sarebbero già arrivati. In più fra circa due settimane, grazie al governo, sarà attiva una nuova misura sui ristori che permetterà l’erogazione di ulteriori 300 milioni per le imprese" dice il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. "Basta polemiche e bugie sulla pelle degli alluvionati da parte della sinistra: non c’è nessun decreto scritto male - prosegue Donzelli - Grazie ai nuovi interventi il governo ha stanziato fino ad oggi una cifra totale di 350 milioni, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori 300. Collaboriamo tutti a far arrivare ai cittadini i risultati, invece di giocare in campagna elettorale". Le risorse da Roma a Firenze sono state trasferite: è stata la Banca d’Italia ad accreditare il fondo per la Toscana. Adesso non ci sono più dubbi e non si possono alimentare polemiche ulteriori. Andrea Barabotti, deputato toscano della Lega, ha seguito passo passo la questione rimborsi: "Adessio Giani si mobiliti per il sostegno concreto ai danneggiati". Il governatore toscano sottolinea la collaborazione in campo e assicura: "Appena i soldi sono nelle disponibilità arriveranno a destinazione". Con i parlamentari "lavoriamo affinché possano arrivare in Toscana come in Emilia Romagna altre risorse dal Pnrr contro il dissesto idrogeologico". Forti critiche dai parlamentari del Pd: "A sette mesi dal disastro non è arrivato nessun risarcimento".