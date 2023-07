Firenze non è più segreta Apre Porta San Frediano

Un’estate alla scoperta dei luoghi più segreti di Firenze perché le torri, le porte e le fortezze hanno infinite storie da svelare: racconti di pace, di guerra, di coraggio, di paura. Da centinaia di anni questi edifici proteggono la città, ne custodiscono le meraviglie e ricordano che ogni tanto vale la pena di staccare i piedi da terra e sollevare lo sguardo.

La proposta è offerta dai Musei civici fiorentini e da Mus. E con la preziosa collaborazione dell’Ufficio patrimonio mondiale e della direzione servizi tecnici del Comune per permettere, a fiorentini e non, di scoprire la storia della città, del suo sistema difensivo e per godere di un panorama mozzafiato su Firenze.

Si parte già oggi con l’apertura al pubblico di Porta San Frediano (che entra stabilmente a far parte del circuito delle torri grazie all’inserimento di una scala che consente l’accesso permanente): sarà visitabile tutti i giorni di luglio dalle 17 alle 20 in collaborazione con la fondazione Angeli del bello. A seguire, nel mese di agosto aprirà la Torre della Zecca, in piazza Piave, con gli stessi orari. Per tutto il mese di settembre sarà invece aperta Porta Romana (dalle 16 alle 19). Ma le proposte non finiscono qui. Fino all’8 ottobre, tutti i venerdì e le domeniche (ore 17 e 18,30) sarà possibile partecipare alle visite guidate al Forte Belvedere (dove nello stesso periodo sarà possibile visitare la mostra "Nico Vascellari. Melma"). Il vicino Baluardo di San Giorgio sarà fruibile oggi, il 22 luglio, 12 agosto, 2 e 23 settembre, mentre a partire da domani (altre date: 6 agosto, 3 settembre, 1° ottobre) si potrà partecipare alle passeggiate intorno a Porta San Gallo, in piazza della Libertà. Chi desidera prendere parte a un percorso più articolato, può partecipare alle passeggiate lungo le mura che partono da Porta San Giorgio (nel quartiere di Torre San Niccolò) fino a Piazzale Michelangelo (8 e 29 luglio, 19 agosto, 9 e 30 settembre). Il 15 luglio, 5 e 26 agosto e 16 settembre, saranno attivate le passeggiate in bicicletta dalla Torre della Zecca alla Torre del Serpe, a due passi da Porta al Prato. Il 20 luglio, il 14 e il 18 settembre, grazie alla collaborazione con Firenze Fiera, sarà inoltre possibile accedere alla Fortezza di San Giovanni, meglio conosciuta come Fortezza da Basso, scoprendo i segreti di questo baluardo fiorentino.

