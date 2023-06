Firenze, Multe da Record, Opposizione di Centrodestra Accusa Amministrazione di Far Cassa

di Emanuele Baldi

Multe, numeri da capogiro e nuovi veleni in Palazzo Vecchio con l’opposizione di centrodestra che accusa l’amministrazione di "voler solo far cassa sulla pelle dei fiorentini" visto che "la sicurezza sulle strade, a fronte di un incremento di sanzioni, è addirittura peggiorata".

I numeri, asciutti. Nel 2022 a Firenze sono state elevate un milione e 472.505 sanzioni al codice della strada, oltre 615mila in più rispetto all’anno precedente. calcolando che in città risiedono circa 360mila persone la media parlerebbe di almeno 4 multe l’anno a testa anche se è doversono tener conto della grande pressione di veicoli in arrivo ogni giorno dall’hinterland e anche dei tantissimi stranieri che arrivano in città in auto.

Ad ogni modo Fratelli d’Italia, con il capogruppo Alessandro Draghi e il collega di partito e coordinatore cittadino Jacopo Cellai attaccano a testa bassa. "Nel 2022 ci sono stati 3.906 incidenti, mille in più rispetto al 2021, di cui 2.579 con feriti, 600 in più dell’anno precedente. Purtroppo otto persone sono morte rispetto alle sette del 2021. E questo nonostante siano state elevate un milione e mezzo di multe" dicono gli esponenti del centrodestra per i quali dunque "l’equazione sostenuta dalla giunta Nardella, ‘più multe e meno incidenti’ non funziona".

Nel mirino ci sono ancora una volta gli ormai ’celebri’ quattro, implacabili, nuovi velocar (due sul viadotto Marco Polo a Varlungo, uno in ingresso e l’altro in uscita città, uno nel viale Etruria all’Isolotto e l’altro in viale XI agosto). "Giovedì in commissione - dicono . porteremo una mozione per chiedere che i 4 apparecchi, che misurano la velocità fino a 30 metri dopo il passaggio dall’impianto, vengano sostituiti con normali autovelox".

I dati sono "impressionanti": i quattro apparecchi "hanno elevato, dal 22 aprile al 31 dicembre 2022 439.216 multe" e "nel 2023 il trend prosegue" visto che "dal 1 gennaio al 30 aprile sono già 87.697 le sanzioni elevate". Sulle corsie preferenziali poi le multe "sono in aumento: 342.115 nel 2020, 335.175 nel 2021, 386.811 nel 2022".

Ed ecco il guanto di sfida. "Torniamo ancora una volta a proporre di realizzare display luminosi per evitare che gli automobilisti siano tratti in inganno. Ci è sempre stato risposto che il codice della strada non lo consente ma è falso e la prova è Bergamo: nella città lombardo i display che segnalano la corsia preferenziale ci sono, in piazza Marconi ad esempio". "Ricordiamo a tutti i numeri delle multe a Firenze: 117 milioni il ‘monte sanzionì, di cui 71 già incassati nel bilancio 2022" chiude Cellai.

In giornata le repliche della maggioranza. Ecco Nicola Armentano Armentano, capogruppo Pd. "FdI continua nella sua battaglia non contro chi ha comportamenti sbagliati ma contro la sicurezza: le multe non sono un ‘vezzo’ ma uno strumento di controllo a tutela delle persone. Mettere a confronto dati di multe e incidenti del 2021 con ancora le restrizioni Covid e il 2022 è poi del tutto improprio". Di tema ormai "noioso" parla Luca Santarelli, capogruppo lista Nardella per il quale "si vuole fare emergere una narrazione del tutto scorretta e piegata a logiche elettorali che non devono avere a che fare quando parliamo di temi così delicati".