Firenze, 1 ottobre 2020 - Famiglie che decidono di non mandare i figli in classe per protestare contro la mancanza di insegnanti. Succede anche questo durante il faticosissimo avvio dell’anno scolastico. Se due giorni fa non è entrata una classe alla Santa Maria a Coverciano, ieri il bis alla media Dino Compagni. La 2ª C ha incrociato le braccia. Su 25 alunni, 22 non sono entrati. "Non protestiamo contro il nostro comprensivo ma contro la gestione del Ministero, che dopo tutti questi mesi non è stato in grado di organizzarsi al meglio", denunciano i genitori, che hanno inviato una mail alle istituzioni.

Nello specifico, in quella classe mancano all’appello la docente di matematica (finora i ragazzi non hanno fatto nemmeno un’ora della materia) e quella di sostegno. Sono poi in quarantena tre insegnanti, coinvolti nei casi di positività avvenuti in altre classi. Insomma, caos all’ennesima potenza. Per ora gli studenti fanno tre ore al giorno di lezione. "Le scuole sono chiuse da marzo ma il Ministero si è concentrato sui banchi con le rotelle e non sulle nomine dei professori - accusano i rappresentanti di classe -. Sapevamo che la situazione sarebbe stata difficile ma mai avremmo immaginato tanto".

"Chiediamo - si legge nella lettera, - che vengano presi provvedimenti dagli uffici competenti affinché la scuola in generale, e la nostra in particolare, possa riprendere a pieno regime garantendo l’istruzione che deve in quanto scuola pubblica". "Il nostro comprensivo - proseguono i genitori, - è il più popoloso della città. Ma da anni non ha una reggenza propria. Tutto questo impedisce un’organizzazione puntuale, nonostante il grande impegno dei professori. Questa non è una scuola degna del futuro dei nostri figli. Hanno il diritto di studiare ma non vengono messi in condizione di farlo".

