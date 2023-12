Firenze, la riunione dei sovranisti e le “contro-manifestazioni”. Salvini: “Lasceremo la città più pulita di come l’abbiamo trovata”

Firenze, 3 dicembre – In Fortezza da Basso “si fa l’Europa”, quella dei sovranisti. E le parole d’ordine sono tre: “Lavoro, sicurezza e buonsenso”. C’è il tutto esaurito di pubblico alla convention dell’ultradestra "Free Europe” organizzata da Identità e democrazia: qualche bandiera romena che sventola, tante spille con Alberto da Giussano, e tanti peones che dalla Francia sono stati mandati per non far notare l’assenza di Marine Le Pen. All’appello del vicepremier Matteo Salvini, infatti, i pesi massimi della destra europea ha dato forfait: Le Pen no, Wiedel no, Wilders no, Ventura no. Ci sono le seconde file, o quasi: Jordan Bardella per il Rassemblement National, Tino Chrupalla per l’AfD, George Simion, il leader dell’Alleanza per l’Unione dei rumeni (AUR), partito populista di estrema destra che ha sorpreso tutti alle ultime elezioni parlamentari e Kostadin Kostadinov, il leader di Revival, il partito ultranazionalista bulgaro.

11:17 Attacco a Nardella Salvini attacca il sindaco Dario Nardella, dopo la polemica legata alla visita di ieri agli Uffizi di tutta la delegazione dei leader sovranisti."Io sono per il confronto. Mi spiace che un sindaco che rappresenta tutti i cittadini di Firenze si permetta di dire chi può visitare i musei italiani e chi no. È stata una caduta di stile", tuona Salvini. "La nostra idea è diversa da certa sinistra rabbiosa che vuole decidere chi può visitare i musei", ha rimarcato. 11:17 Attacco a Nardella Salvini attacca il sindaco Dario Nardella, dopo la polemica legata alla visita di ieri agli Uffizi di tutta la delegazione dei leader sovranisti."Io sono per il confronto. Mi spiace che un sindaco che rappresenta tutti i cittadini di Firenze si permetta di dire chi può visitare i musei italiani e chi no. È stata una caduta di stile", tuona Salvini. "La nostra idea è diversa da certa sinistra rabbiosa che vuole decidere chi può visitare i musei", ha rimarcato. 10:51 Il via ai lavori Con l'intervento di Marco Zanni, europarlamentare della Lega e presidente del gruppo Id, ha preso il via la convention 'Free Europe' organizzata dal gruppo Identità e Democrazia alla Fortezza da Basso a Firenze. Previsti interventi dei rappresentanti di 12 delegazioni straniere di altrettanti partiti alleati della Lega in Europa, tra cui quella di Marine Le Pen che ha inviato un videomessaggio e del leader olandese Geert Wilders che ha vinto le ultime elezioni nel suo paese. «Siamo qui per dare la nostra idea di Europa - ha detto Zanni - un'Europa fatta di cittadini liberi e non di burocrati, un'Europa che rappresenti i nostri territori e e nostre persone». E ha concluso: «C'è chi ci chiama euroscettici ma noi siamo gli unici che lavorano per salvare l'Europa e non quella che centralizza e che soffoca le nostre identità ma fatta di libertà» 10:34 Salvini sull'Europa «Oggi è una giornata bellissima in una citta straordinaria e una di quelle giornate che credo possano fare la storia, perché per la prima volta nelle istituzioni europee un'altra Europa è possibile senza guida socialista e con un centrodestra che sta governando in Italia e che sia alla guida dell'Europa. La nostra idea di Europa fondata sul lavoro e non sull'auto eletttica o sulla tassa sulla casa. Un'idea totalmente diversa rispetto a quella della von der Leyen, di Lagarde e Soros, l'Europa dei banchieri». 10:20 Salvini sulle contro-manifestazioni "Se sono civili e pacifiche bene, spero che nessuno sporchi Firenze. Noi la lasceremo più pulita di come l'abbiamo trovata" 10:08 Salvini ai giornalisti "Il governo italiano arriva al 2027, governerà tutti e cinque gli anni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze. "Da ministro mi sono dato un obiettivo decennale", ha aggiunto il vicepremier prima dell'inizio a Firenze dell'incontro "Free Europe" organizzato dal gruppo Identità e democrazia.