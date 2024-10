Firenze, cani della Protezione Civile in azione. Simulazioni con gli eroi a quattro zampe

Firenze, 2 ottobre 2024 – I cani impiegati nella Protezione Civile offrono un aiuto prezioso nelle operazioni di soccorso e in molte altre occasioni. Per scoprire quanto possono fare i nostri amici a quattro zampe, il 5 ottobre l’appuntamento è con “I Cani in Protezione Civile”, un grande evento per tutta la famiglia. Si tratta di una giornata piena di simulazioni dove il cane sarà il protagonista indiscusso. Un modo per sensibilizzare ed avvicinare i cittadini al tema del soccorso animale e a quanto è importante sostenere queste realtà di volontariato. Si tratta di una prima edizione di una lunga serie, un’iniziativa di A.T.A.-PC Firenze OdV, Associazione Tutela Ambiente Animali e Protezione Civile, in collaborazione con il Quartiere 5 e la Protezione Civile di Firenze di concerto con le associazioni “Cane Sapiens”,“Fratellanza Popolare di Peretola” e “La Racchetta”. L’evento, che inizierà alle ore 9.30 e proseguirò fino a concludersi alle ore 16.30, si svolgerà in Via dell’Olmatello presso la Protezione Civile di Firenze ed ha in programma diverse attività: simulazioni di ricerca e soccorso, maintrailing sportivo, mobility e per chi vorrà anche vere e proprie prove con il suo cane.

Un invito a tutti i cittadini e alle istituzioni per dare la possibilità di vedere con i propri occhi quelle che sono le operatività di soccorso coadiuvati dal fiuto indiscusso dei propri accompagnatori a quattro zampe. Un invito a chiunque sia incuriosito e desideri intraprendere un percorso formativo con il proprio cane. Protagonisti delle simulazioni sono i nostri amici a quattro zampe. Nel corso della giornata non ci saranno solo dimostrazioni, ma istruttori ed esperti in materia potranno dare consigli al pubblico, suggerimenti e tutte le informazioni per permettere al pubblico di unirsi a un gruppo di lavoro affiatato. “In questo periodo in cui stiamo assistendo a tanti episodi di violenza sugli animali è importante soffermarci su quanto siano importanti per la nostra quotidianità - dichiara Claudia Barsi presidente dell’associazione A.T.A.-PC Firenze OdV --. Nel corso di questa giornata vedremo all’opera anche cani adottati, con trascorsi difficili. E il messaggio, forte e chiaro che vogliamo far arrivare – aggiunge Barsi - è che qualsiasi animale, con certe caratteristiche e attitudini, può diventare un valido e indispensabile amico per tutti”.