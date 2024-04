FiPiLi e nuovo svincolo dell’A1. Mozione per accellerare i lavori

Accelerare i tempi sulla realizzazione del nuovo svincolo dell’A1 a Scandicci. E’ il senso di una mozione presentata dai consiglieri Pd Alessio Babazzi e Tommaso Francioli. Nelle scorse settimane, il ministero dell’Ambiente ha adottato un decreto nel quale si afferma che il progetto di svincolo Scandicci-FiPiLi-viabilità urbana non è assoggettabile alla procedura di Valutazione di impatto ambientale. La mozione chiede al sindaco e alla giunta di lavorare per rafforzare una sinergia tra ministero e Autostrade per l’Italia affinché i parametri richiesti dal decreto come condizioni per la non assoggettabilità alla VIA siano rispettati in maniera celere e coerente. Il progetto relativo, al potenziamento dell’allacciamento di Scandicci tra A1, superstrada e viabilità urbana, è stato redatto da tempo e nel marzo 2022 Aspi ha presentato relativamente al progetto un’istanza di assoggettabilità a VIA presso il ministero.

Lo scorso 12 febbraio è arrivato il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, secondo il quale il progetto di svincolo ‘non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento. Sulla questione è intervenuta anche la candidata Pd, Claudia Sereni. "La situazione ha avuto sviluppi recenti molto positivi. Dobbiamo lavorare insieme per offrire ai cittadini e alle imprese di Scandicci una risposta rapida alle necessità di mobilità, non ulteriormente rinviabili".