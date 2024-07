Fiorentina, dramma per l’ex viola Carlos Salcedo: assassinata la sorella

Città del Messico, 2 luglio 2024 – Una tragedia si è abbattuto sulla famiglia di Carlos Salcedo, ex difensore della Fiorentina. Infatti, la Procura Generale dello Stato del Messico ha confermato l'uccisione della sorella Paola, modella e presentatrice tv di 29 anni. Secondo quanto è emerso, la ragazza sarebbe stata uccisa a colpi di pistola nel tentativo di una rapina all'esterno di un circo, nel comune messicano di Huixquilucan ed è morta in ospedale per i colpi di arma da fuoco.

Salcedo ha giocato nella Fiorentina nel 2016-17, con 18 presenze. Conta quasi 50 presenze con la maglia della nazionale messicana e dal 2023 è al Cruz Azul.