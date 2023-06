Fiesole, Torna il Mercato della Terra con Novità e Mostre

Torna il mercato della terra, l’iniziativa organizzata dall’associazione del distretto biologico e Slow food Firenze per dare la possibilità di acquistare direttamente dai produttori. I banchi saranno presenti oggi in piazza del mercato dalle 8.30 alle 14. Fra le novità, le specialità de La Sosta del gallo viandante di Radda in Chianti, che propone lampredotto e porchetta in crosta. Dalle 11 si parlerà di Orto bioattivo con l’associazione Filiderlba Aps, che sostiene le famiglie con figli disabili e che sarà presente con i prodotti coltivati presso le suore serve di Maria di via Faentina. Per l’arte Fiesole propone due mostre: alla Sala Toniolo c’è "Stramberie", con i dipinti in piccolo formato di Alessandro Goggioli; al Basolato ultimo giorno per visitare "Se la mente tua ben sé riguarda" con le litografie di Quinto Martini ispirate alle Divina commedia.