Fiera, c’è aria di novità: "Trasformazione in corso"

Fiera, partito ‘il treno’ per l’edizione 2025. L’amministrazione sta lavorando al bando per individuare il soggetto gestore della kermesse di ottobre, con diverse novità. La prima è il ritorno del fierone nel centro cittadino, la seconda è l’apertura di nuove aree espositive nel parco del Cnr. La nuova amministrazione l’aveva annunciato già quest’anno: la nuova edizione sarebbe stata diversa, più contemporanea. "Saranno diverse e significative – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, che ha anche la delega alla Fiera – le novità che rafforzeranno il legame con la nostra comunità e arricchiranno l’offerta di questo evento storico per tutta l’area metropolitana. La nostra fiera ha sempre anticipato le trasformazioni della città e i prossimi anni ci vedranno impegnati a seguire tale sviluppo ripensandola in una continua e costante evoluzione". L’obiettivo del nuovo riassetto è unire ancora di più il centro "storico" con il nuovo centro e il futuro parco urbano. Partendo da Piazza Togliatti proseguendo per via Pascoli, la kermesse si svilupperà nelle aree adiacenti piazzale della Resistenza per poi svilupparsi nel parco del Cnr.

"Anche il Fierone del giovedì – ha detto Kashi Zadeh – tornerà nuovamente nel centro cittadino sviluppandosi da piazza Matteotti fino a piazza Togliatti. In linea con l’evoluzione degli anni precedenti, stiamo implementando un nuovo assetto organizzativo che migliorerà l’esperienza di espositori e visitatori, garantendo una disposizione più funzionale degli spazi espositivi e una maggiore varietà di settori rappresentati".

Altra novità del nuovo bando, è che gli organizzatori potranno dare vita a eventi e manifestazioni nelle aree interessate non solo durante la fiera, ma anche nel corso dell’anno. L’obiettivo è rendere Scandicci un punto di riferimento costante per attività culturali, commerciali e di intrattenimento, contribuendo alla vitalità economica e sociale della città. L’edizione 2024 della fiera, si è svolta su un’area espositiva di oltre 20mila mq, con 300 espositori da tutta Italia. I visitatori sono stati oltre 300mila, arrivati per fare affari, ma anche semplicemente un giro in quella che è la fiera campionaria più importante della Toscana.

Fabrizio Morviducci