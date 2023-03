Fibra ottica, finalmente i lavori

Collegamenti super-veloci a Marradi: sono infatti iniziati da qualche giorno i lavori per la connessione Internet con la banda ultra larga, attraverso la posa della fibra ottica. Sono lavori, condotti da Open Fiber, che dureranno sino alla fine dell’estate e toccheranno anche le frazioni più distanti dal centro. Soddisfatto il sindaco Triberti: "Erano lavori - dice - che attendevamo da tempo. Ora cerchiamo di guardare avanti perché le infrastrutture digitali sono fondamentali per lo sviluppo del territorio". Non saranno lavori semplici e "indolori", e lo sottolinea il consigliere Iacopo Visani: "Il cantiere sarà complesso vista la sua estensione e potranno sorgere alcuni disagi. Dopo tanta attesa però è importante che si sia iniziato: è un progetto troppo importante per il nostro paese".

Paolo Guidotti