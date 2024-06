Fiamme gialle, sequestri da 13 milioni. Riflettori accesi sui fondi del Pnrr. Scovati ben 85 evasori totali

di Pietro Mecarozzi

Nove inchieste per riciclaggio e autoriciclaggio, provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per 13 milioni in applicazione della normativa antimafia. Scoperti 85 evasori totali, 655 persone denunciate e 10 arrestate per reati tributari, e poi accertati contributi dell’Unione europea indebitamente percepiti per oltre 2,3 milioni. Sono solo alcuni dei dati del bilancio operativo, dal primo gennaio 2023 al 31 maggio 2024, della Guardia di finanza illustrati dal comandante provinciale, il generale Bruno Salsano e dal tenente colonnello Vincenzo Rosanelli.

In totale sono stati 820 gli interventi ispettivi e 906 le indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni criminali nell’economia, con un occhio di riguarda alla corretta destinazione delle risorse del Pnrr. Riflettori accesi anche sul tema delle evasioni fiscali internazionali: sono stati stanati in 85, tra imprese e lavoratori autonomi, completamente sconosciuti al fisco; 16 i casi di evasione fiscale internazionale di società che formalmente risiedono all’estero, ma operano in Italia e qui dovrebbero pagare le imposte.

Massima attenzione anche per la tutela della spesa pubblica. A essere sotto stretta osservazione sono progetti e investimenti finanziati con risorse del Pnrr: qui si contano 281 interventi e il monitoraggio delle procedure di affidamento e delle modalità di esecuzione delle opere e dei servizi per 292 milioni. Sempre in ambito di risorse provenienti dall’Ue sono state accertate frodi per oltre 2,3 milioni, con cinque persone denunciate, 761mila euro invece i contributi indebitamente percepiti riguardanti finanziamenti nazionali incluse spese previdenziali e assistenziali (compreso il reddito di cittadinanza).

Quanto alla lotta contro la contraffazione, in 17 mesi si contano 560 interventi, 68 denunce e oltre 321mila prodotti confiscati. Tanto lavoro anche per la Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizza delle Fiamme gialle), con 9 interventi e 13 denunce e operazioni illecite per circa tre milioni di euro in ambito di riciclaggio e autoriciclaggio (non è compresa la recente inchiesta sui ristoranti fiorentini).

Ieri, alle 18.30, allo stadio Ridolfi, nell’ambito delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza, il presidente della Regione Eugenio Giani – alla presenza del comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Fabrizio Cuneo – ha consegnato al Comando regionale delle Fiamme gialle il Pegaso d’Oro.