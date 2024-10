Solidarietà, al Festival Economia civile le borse realizzate dalle donne della coop Manusa

Firenze, 5 ottobre 2024. Ricominciano a vivere cimentandosi con nuovi mestieri, acquisendo sicurezza, superando le proprie vulnerabilità. Sono le donne che lavorano nella cooperativa sociale Manusa di Pistoia, aderente a Confcooperative Toscana, che in occasione del Festival dell’Economia Civile, in corso a Firenze e promosso anche da Confcooperative nazionale, hanno realizzato una serie di borse di tela personalizzate per i partecipanti.

E' una storia di inclusione sociale e di lavoro al femminile, come spiega Silvia Gentili, che di Manusa è la presidente: “Uno dei nostri principali obiettivi è quello di creare opportunità occupazionali dignitose e gratificanti, ponendo particolare attenzione alle lavoratrici più fragili, come quelle che rientrano nelle categorie della Legge 68 del 1999 o che vivono condizioni familiari faticose”. La cooperativa sociale Manusa dà occupazione a 24 lavoratrici: oltre il 50% appartengono a categorie protette.

“Alcune di loro - spiega Gentili - hanno nel tempo maturato le competenze professionali per realizzare prodotti nel settore moda e non è stato quindi un problema effettuare interventi per personalizzare le borse che vengono distribuite all’evento. Per loro è un’ulteriore occasione di soddisfazione, che conferma la capacità di essersi reinserite nel mondo del lavoro dal quale sono state in passato escluse. Si può considerare come un’ulteriore attivazione che contribuisce a sentirsi protagoniste nel tessuto sociale”.