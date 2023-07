Festival Arci ‘Stella Rossa’ Incontri, concerti e talk

Incontri, concerti, talk. Dal 5 al 9 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival pubblico e a ingresso gratuito di Arci Firenze. La quinta edizione, che fa parte dell’Estate Fiorentina, è organizzata all’interno del Sms di Rifredi, storica casa del popolo fiorentina che quest’anno compie 140 anni. Il via, il 5 luglio, è affidato a Ginevra Di Marco con uno speciale concerto che ripercorrerà 30 anni di musica, dal Csi fino ad oggi. Il giorno successivo salirà sul palco Pierpaolo Capovilla con una lettura scenica de ‘La religione del mio tempo’ di Pier Paolo Pasolini mentre l’8 luglio, in occasione del Toscana Pride, il concerto sarà affidato al Colorificio Mario. Fra i talk si segnala ‘Firenze e le Case del popolo: un secolo e mezzo di storia’ (6 luglio), il 7 luglio ci sarà il vernissage della mostra ‘Woman life freedom. Free Iran women’. Confermato per il secondo anno anche ‘Bliffest’, il festival del fumetto indipendente. Durante il festival sarà attivo anche il ristorante ‘A casa del popolo’, grazie all’impegno dei volontari dei circoli. Per la presidente di Arci Firenze Marzia Frediani la manifestazione "rinnova l’intento di fare sintesi delle tante anime dell’Arci e dei suoi circoli: riflessione, cultura, ricreazione e partecipazione".

Niccolò Gramigni