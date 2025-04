Feste dello Sport 2025, il Comune cerca sponsor

Firenze, 14 aprile - Il Comune cerca sponsor per le 'Feste dello sport', in programma tra maggio e settembre nei cinque Quartieri di Firenze, e che anche quest’anno torneranno ad animare parchi e impianti sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a bambini e ragazzi tantissime discipline. L'avviso è già stato pubblicato sulla rete civica (https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici).

Le offerte di sponsorizzazione potranno essere finanziarie (sotto forma di erogazione economica), di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi compatibili con l’oggetto della sponsorizzazione) o sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche a condizione che nell’offerta sia chiaramente esplicitato il valore della parte finanziaria distintamente da quello della parte tecnica.

La sponsorizzazione minima è di mille euro. Destinatari del bando sono gli operatori economici, singoli e associati (comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti. L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi del Comune.