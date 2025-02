Podismo, la festa sociale de Il Ponte di Scandicci

Montelupo Fiorentino (Firenze), 8 febbraio 2025 – Al ristorante Lo Spigo di Montelupo Fiorentino l'Asd Il Ponte di Scandicci si è riunita per la consueta festa sociale, un momento di celebrazione e condivisione per atleti e sostenitori. La serata ha rappresentato l'occasione ideale per il nuovo presidente, Francesco Ciampi, di presentare il consiglio direttivo e accogliere gli ospiti d'onore. Tra questi, Alessandra Berchicci, in rappresentanza della Firenze Marathon, da sempre partner nell'organizzazione della Maratonina di Scandicci, in calendario per il prossimo 16 febbraio. Presenti anche Catia Ballotti per la Uisp, responsabile del calendario gare, e il presidente dell'Ets Regalami un sorriso, Piero Giacomelli, che ha consegnato il massimo riconoscimento del sodalizio, un prestigioso logo in cotto dell'Impruneta, a tre soci del Ponte per il loro significativo contributo: Maurizio Butini, Francesco Taddei e Stefano Coletti.

Nel corso della serata, spazio anche alle premiazioni sociali, con la celebrazione degli atleti più meritevoli. Il presidente Ciampi ha inoltre colto l'occasione per annunciare l'appuntamento clou del sodalizio: la Maratonina di Scandicci, in programma il 16 febbraio, con partenza alle 9,30 da piazza della Resistenza.

Premiazioni Sociali

Classifica a punti (tra parentesi il numero di gare disputate)

Roberto Vinciguerra - 88 punti (77 gare)

Laura Labardi - 83 punti (36 gare)

Francesco Ciampi - 82 punti (55 gare)

Maurizio Butini - 82 punti (51 gare)

Francesco Taddei - 78 punti (37 gare)

Stefano Cherotti - 77 punti (66 gare)

Claudio Casalini - 65 punti (53 gare)

Vincenzo Maurello - 52 punti (38 gare)

Gianni Cortini - 50 punti (29 gare)

Riccardo Rocchi - 49 punti (33 gare)

Giulia Petreni - 49 punti (28 gare)

Chiara Vanni - 49 punti (28 gare)

Coppa Trail

Filippo Chicco - 17 punti (11 gare)

Leonardo Magazzini - 17 punti (11 gare)

Jacopo Fiaschi - 16 punti (8 gare)

Stefano Cherotti - 10 punti (8 gare)

Alessandro Piazzini - 10 punti (5 gare)

Giulia Petreni - 9 punti (9 gare)

Stefania Sarnelli - 9 punti (6 gare)

Categorie Assoluti e Veterani

Assoluti Maschili

Francesco Ciampi - 321 punti (16 gare), Punti validi: 261

Mirko Garuglieri - 113 punti (8 gare)

Assolute Femminili

Chiara Vanni - 239 punti (11 gare)

Veterani Maschili

Roberto Vinciguerra - 321 punti (16 gare), Punti validi: 275

Gionata Bencini - 113 punti (8 gare)

Veterane Femminili

Donatella Mazzini - 270 punti (11 gare)

Argento Maschili

Gianni Cortini - 347 punti (16 gare), Punti validi: 275

Claudio Casalini - 225 punti (9 gare)

Vincenzo Maurello - 208 punti (12 gare)

Oro Maschili

Rocco Callisto - 395 punti (16 gare), Punti validi: 300

Maurizio Butini - 258 punti (14 gare), Punti validi: 228