Festa della Rificolona a Dicomano: 6 rioni in sfida per il carro più bello Questa sera a Dicomano si svolge la 58ª edizione della Festa della Rificolona, con sfilata dei carri e le rificolone per le vie. Organizzata dalle parrocchie di Santa Maria e di Sant'Antonio, la premiazione avrà luogo in Piazza Repubblica.