Festa della Misericordia, stasera a Firenze la Rificolona!

A Campi la Rificolona si festeggia con la Misericordia. Stasera, torna uno

degli appuntamenti più attesi dai bambini con partenza del carro illuminato e delle rificolone alle 21 da piazza Dante (dove sarà presente uno stand dell’associazione con i volontari a disposizione per la vendita e il montaggio delle rificolone per chi ne è sprovvisto) e arrivo a Villa Il Palagio, in via Saffi, dove saranno premiate le tre rificolone artigianali più belle.