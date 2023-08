Expo Chianti Il ’Gallo Nero’ a Greve in Chianti in vetrina

Il vino e il suo territorio uniti dall’Expo Chianti Classico edizione 2023, un legame che dura da oltre 50 anni. E che anche quest’anno si riproporrà in piazza Matteotti a Greve in Chianti con la stessa formula di sempre. Quattro giorni, dal 7 al 10 settembre, in piazza Matteotti per degustare i vini del Gallo Nero. "L’expo – dice il sindaco Paolo Sottani - è l’occasione privilegiata di incontrare il vino Chianti Classico nel suo territorio di produzione". La manifestazione è organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. "Si tratta – commenta l’assessore al Turismo Giulio Saturnini – di uno dei più importanti appuntamenti del nostro Paese che permette di conoscere il mondo del vino chiantigiano in tutte le sfumature".L’iniziativa si aprirà già dalla fine del mese di agosto con "Aspettando l’Expo", in programma il 31 agosto, l’1, il 2 e il 6 settembre.