Ex Gkn, oggi a Firenze il corteo Adesioni di intellettuali e docenti

Tutto pronto per la manifestazione a sostegno della ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. Oggi con ritrovo alle 14 nell’area ex Fiat di Novoli è in programma il corteo "Gkn non si tocca" promosso dal Collettivo di Fabbrica a sostegno della lotta che va avanti da oltre 20 mesi. Dalla partenza il corteo attraverserà il Ponte di Mezzo e si dirigerà verso piazza Dalmazia, proseguendo per via Corridoni e via del Romito, infine scendendo verso la Fortezza facendo il giro del complesso e arrivando ai Giardini.

Alla vigilia della manifestazione, le adesioni – come fanno sapere le Rsu ex Gkn in una nota – hanno superato quota 200 per quanto riguarda le associazioni e organizzazioni (tra queste anche la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione Stampa Toscana), mentre sono oltre 330 le adesioni individuali all’appello di solidarietà. Tra gli ultimi nomi, ci sono quello del filosofo Miguel Benasayag, del direttore di Oxfam Italia Roberto Barbieri, del professor Giovanni Dosi della Scuola Superiore Sant’Anna e di don Massimo Biancalani della Comunità di Vicofaro. Poi, con una lettera aperta, interviene pure il cappellano del carcere di Sollicciano don Vincenzo Russo (foto), esortando tutti a mobilitarsi, "a prendere parte, a non voltarsi dall’altra parte".