Scuola: con ''Eureka! Funziona!'' gli studenti progettano un giocattolo

Firenze, 21 aprile 2023 - Per inventiva e fantasia, dovevano essere premiati tutti i giochi in gara nella selezione fiorentina di ''Eureka! Funziona!'', che quest'anno ha coinvolto oltre 530 alunni dell'area metropolitana, ma la gara di giochi ideati e costruiti dai bambini delle classi III, IV e V delle scuole primarie prevedeva solo tre vincitori: il gioco ''La pista delle biglie'' della scuola primaria Sibilla Aleramo di Vinci, per le classi III; il gioco ''Dirigibile Flash'' della scuola primaria La Massa di Rignano Incisa Valdarno, prima classificata per le classi IV; e il gioco ''Il cantierino'' della primaria Luigi Casini di Pian del Mugnone Fiesole che si è classificata prima per le classi V.

''Eureka! Funziona!'' è un progetto nazionale promosso da Federmeccanica - e organizzato sul territorio fiorentino in collaborazione con Confindustria Firenze - in cui gli studenti si mettono alla prova ideando, progettando e costruendo un giocattolo, con un kit di materiali che viene loro fornito. Due le regole che devono rispettare: i giocatoli devono essere mobili e devono essere frutto di un lavoro di gruppo. Tutto il resto è affidato alla loro creatività e abilità. Il progetto vuole infatti non solo promuovere fra i bambini la capacità di lavorare insieme e di far loro conoscere mestieri tradizionalmente lontani dalla loro fantasia, ma anche di stimolare il loro desiderio di costruire e creare.

Ogni scuola ha partecipato con più classi e sono state le stesse classi a decretare la squadra vincitrice, che ha presentato il proprio giocattolo alla selezione territoriale. Ecco le nove scuole primarie dell'area metropolitana fiorentina che hanno partecipato: Sibilla Aleramo di Vinci; Mazzini di San Donato Barberino Tavarnelle; Vamba di Firenze; Don Milani di Firenzuola; Luigi Casini di Pian del Mugnone Fiesole; Colombo di Firenze; Gabrielli di Scandicci; La Massa di Rignano Incisa Valdarno; Don Milani di Pontassieve. Gli imprenditori della sezione Metalmeccanica di Confindustria Firenze hanno avuto il difficile compito di scegliere i giochi vincitori. La classe V vincitrice potrà partecipare alla finale nazionale del concorso, che si terrà a Frosinone il prossimo 17 maggio.