Estate Soggiorni senza barriere a Vallombrosa

di Manuela Plastina

Riparte e si amplia il "Progetto Saltino", un’iniziativa che permette a persone con disabilità e alle loro famiglie di trascorrere un periodo di vacanza al fresco di Vallombrosa senza barriere e in sicurezza. Già dallo scorso anno, il Comune di Reggello ha messo a disposizione due appartamenti a Saltino: sono alloggi al piano terra composti da soggiorno-cucina, camera e bagno, situati all’interno di un residence con piscina, ossia l’ex colonia Montedison, circondato da un parco. Un luogo ideale immerso nel verde per poter accogliere per un periodo di refrigerio chi ha bisogno di un po’ di riposo e di stare in compagnia. La gestione è stata affidata alla Fondazione Nuovi Giorni, onlus fondata da 14 amministrazioni della zona socio sanitaria a sud est di Firenze.

Per questo secondo anno, è confermata la possibilità per i vacanzieri con disabilità di soggiornare con le loro famiglie, ma si aggiunge una novità: l’esperienza aperta ai gruppi di persone che, in diversi periodi dell’anno, seguiti da educatori, partecipano ai diversi progetti della Fondazione. Una nuova occasione per sperimentare una vacanza, rafforzando i percorsi di autosufficienza e di relazione con l’ambiente circostante, che apre le porte dei due alloggi comunali per tutto l’arco dell’anno.

"Lavorare per inserire i nostri ‘ragazzi’ nella società, cercando di fornire loro il più possibile strumenti di autonomia, aiutandoli a superare l’inevitabile distacco dalle famiglie come un’occasione di crescita personale, è da sempre il nostro obiettivo e il nostro impegno" ha commentato la presidente della Fondazione Ida Beneforti Gigli alla presentazione della nuova fase del progetto ringraziando anche "i residenti di questo residence che ci hanno accolto con generosità e gentilezza". Il rinnovato accordo con la Fondazione è stato siglato insieme al sindaco di Reggello Piero Giunti, l’assessore al sociale Adele Bartolini e il consigliere regionale (ed ex sindaco di Reggello) Cristiano Benucci.