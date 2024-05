Estate fiorentina, si alza il sipario: "La cultura contro il degrado"

Quattro mesi di attività culturali con 138 soggetti organizzatori coinvolti, 122 progetti diffusi, sei eventi speciali tematici, dieci grandi festival e 13 spazi estivi, tra cui tre nuove assegnazioni: parco della Tinaia, giardino La Montagnola e parco San Donato. Ecco i numeri dell’Estate Fiorentina 2024, presentata ieri dalla vicesindaca e assessora alla Cultura, Alessia Bettini. "Una grande offerta culturale in tutte le zone della città, con un’attenzione al Parco delle Cascine, un programma per tutte le età, visto che quest’anno sono stati coinvolti anche i centri giovani, un calendario effervescente come lo sono le varie realtà che lo compongono" dice Bettini, ricordando che il budget (1.9 milioni di euro) è aumentato rispetto al passato perché "crediamo che la cultura in tutte le sue articolazioni possa essere una grande risposta anche al degrado e un elemento per fare comunità". Alle Cascine, in particolare, il degrado si combatte a suon di musica ed eventi, tra cui anche quelli di Ultravox (al parco della Tinaia con ingresso gratuito), mentre i grandi concerti si svolgeranno all’anfiteatro Ernesto De Pascale e pure al Visarno (13-15 giugno Firenze Rocks).

Sei progetti speciali

Dal 1° giugno al 15 agosto si terrà ‘Franco Basaglia 100’ dei Chille de La Balanza: oltre 30 eventi per il festival che si terrà a San Salvi e alle biblioteche Luzi e CaNova.

Dall’11 al 15 giugno si svolgerà la terza edizione di ‘Le piazze dei libri’ di Confartigianato Imprese Firenze: reading, laboratori per bambini, incontri con gli autori nei cinque i quartieri.

Dal 25 al 29 giugno ci sarà ‘Aspettando il Tour’ dell’associazione France Odeon: un progetto speciale in occasione della partenza del Tour de France da Firenze. In pratica piazza Ognissanti si trasformerà in un’arena cinematografica dove ci saranno anche presentazioni di libri.

Dal 4 luglio al 7 settembre tutti alla ’Fermata Carlo Monni’, allestita al Giardino della Catena con un ricco programma curato dall’associazione ’Bang!’.

Dal 10 al 31 luglio ci sarà ‘Corpo Celeste. Scuola aperta nei luoghi di pace’ del Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni.

Nella seconda metà di luglio tornerà la seconda edizione di ‘La Gaberiana’ di Centro Studi Musicomedians: in vari luoghi del Quartiere 4 si susseguiranno quattro giorni di eventi nel nome e in ricordo di Giorgio Gaber.

Dieci festival

Dal 4 giugno al 16 luglio si svolgerà ’Secret Florence’ promosso da Tempo reale: una rassegna di arte, cinema, danza e musica nel segno del contemporaneo che si svolgerà in luoghi poco conosciuti.

Dal 5 al 9 giugno a Villa Bardini tornerà ’La città dei lettori’, promossa da Wimbledon Aps, con i migliori autori del panorama nazionale e internazionale.

Dall’8 giugno al 1° settembre altro ritorno: ‘Sagrati in musica’ di Toscana Classica con concerti di generi musicali diversi ma tutti sui sagrati delle chiese fiorentine.

Dal 21 giugno al 22 luglio si terrà la 35esima edizione del ’Florence Dance Performing Arts Festival’ intitolato ’I love Dance’ nel Chiostro grande di Santa Maria Novella.

Dal 25 giugno al 24 luglio nel piazzale degli Uffizi tonerà ’Apriti Cinema’ promosso da ’Quelli dell’Alfieri’.

Dal 21 al 25 luglio, tra il Chiostro di Santa Maria Novella e il parco delle Cascine si terrà il ’Festival au Désert Firenze’, promosso dalla Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee.

Dal 5 al 15 settembre sarà la volta di ’Cirk Fantastik’, il festival internazionale di circo contemporaneo di Aria Network Culturale.

Dal 6 al 15 settembre tornerà ’Firenze Jazz Festival’ con oltre cento artisti di diverse nazionalità, più di 30 concerti e dieci diversi palchi.

Il 21 settembre sarà la volta di ’Lattexplus Festival Parte 1’, dell’associazione Feeling: la musica elettronica (ma anche installazioni artistiche e performance immersive) entrerà alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 26 al 28 settembre ’ si terrà ’Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce’ promosso da Controradio: il progetto è volto a valorizzare uno dei patrimoni culturali più importanti al mondo, facendo vivere agli spettatori un’esperienza unica in una fruizione consapevole del luogo che supera la percezione puramente estetica.