Firenze, esce dal carcere dopo 20 anni e viene rimpatriato

Firenze, 11 giugno 2022 - Espulso un cittadino di 48 anni di nazionalità macedone condannato in passato nel nostro Paese a oltre 20 anni di carcere per una serie di reati. La squadra espulsioni dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze è intervenuta per dare atto al decreto di espulsione emesso dal Prefetto.

L'uomo è stato fermato per la prima volta nel 2002 dalla polizia di stato a Perugia nell'ambito di una vicenda per la quale sarebbe stato poi condannato dalla Corte di Assise perugina a 12 anni di reclusione per riduzione in schiavitù, tentata prostituzione minorile, violenza sessuale e lesioni personali.

Da allora il cittadino macedone sarebbe stato sempre detenuto a seguito di un cumulo di pene emesse, con sentenze definitive, anche da altri tribunali italiani per fatti precedenti alla condanna subita a Perugia. Tra le diverse condanne rientra anche quella arrivata da Milano per l'acquisto ai fini di spaccio, in concorso con altre persone, di oltre mezzo quintale di eroina importata dall'estero, una a Genova per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altre due, sempre a Perugia, per maltrattamenti in famiglia e per aver messo in circolazione soldi falsi.

Dopo 20 anni è stato scarcerato, lasciando la casa circondariale fiorentina di Sollicciano dove aveva trascorso l'ultima parte della sua detenzione. Ma ad aspettarlo fuori dal carcere ha trovato gli agenti della polizia di stato con in mano un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto e un provvedimento di accompagnamento firmato dal Questore della provincia di Firenze. L'uomo, di fatto irregolare in Italia, è stato accompagnato presso un Centro per il Rimpatrio per essere poi trasferito nel suo Paese di origine.