Firenze, 26 giugno 2020 - "La mia sarà una campagna elettorale impostata su cinque pilastri: la sanità pubblica, l'ambiente, le infrastrutture, la cultura e il lavoro prima di tutto. Su questi cinque punti tirerò fuori tutte le specifiche che sul piano programmatico si trasformeranno in risposte ai cittadini".

Lo ha detto il candidato governatore del centrosinistra, Eugenio Giani, in occasione dell'inaugurazione del suo comitato elettorale a Firenze.

"Credo che la campagna elettorale _ ha detto Giani _ in Toscana stia sempre di più assomigliando alla campagna elettorale dell'Emilia Romagna. In Emilia Romagna la campagna elettorale è stata fra Bonaccini e Salvini, in Toscana sarà fra Salvini e Giani. Io sfido Salvini, venga, parliamo dei problemi della Toscana, del progetto della Toscana anche perché la Toscana effettivamente è quella regione che può dare un grande contributo al rilancio dell'Italia".

"Io ritengo molto importante ripartire e a ottantacinque giorni dal voto i cittadini è bene che incomincino ad avere come elemento centrale il dibattito fra i candidati e fra le forze politiche su come riaffrontare la ripartenza ed il rilancio dell'economia - aggiunge Giani- Costruirò il programma, una cornice che abbiamo già scritto e abbiamo già diffuso e che la settimana prossima metteremo sul sito www.eugeniogiani.it".

