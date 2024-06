Elezioni, la scelta del centrodestra. Le liste a sostegno di Giovannini

di Lisa Ciardi

Quattro liste (tre politiche e una civica) a sostegno di Paolo Giovannini, storico esponente e coordinatore provinciale di Forza Italia, candidato sindaco a Lastra a Signa. Partendo proprio da Forza Italia, guida la lista Franco Baccani, imprenditore, presidente dell’Alta scuola di pelletteria e con un lungo curriculum nelle associazioni di categoria. Seguono: Valerio Baronti (ex consigliere comunale), Sergio Bartolini, l’architetto Fabio Braccianti, Lara Brogelli, Stefano Calistri, Catia Cappellini, Odeanna Cioni, Caterina Comberiati, Marianna Cossari, Massimo Daddi, Bujar Ferati, Paolo Giusti (consigliere, il cui fratello corre per la Lega), Tommaso Guidotti (barista), Tatiana Passerotti, Ilaria Tanda. Per "Unione civica per Lastra a Signa" capolista è Enrico Pertici, seguito da Alessandro Manetti, dalla farmacista Simona Di Filippo, da Matteo Caparrini, Marco Tumminaro, Georg Damiani, Laura Barnini, Andrea Bandinelli, Daniele Ravaioli, Silvia Berni (molto attiva nell’associazionismo), Emiliano Taccetti, Giacomo Becherelli, Mirko Ghini, Valentina Tangarini, Vanessa Baldini (negoziante), Sandra Rusticano. A guidare la lista della Lega ecco Luciano Giusti (consigliere e fratello del già citato Paolo), seguito da Bruno Sandroni, Gabriele Cardinali, Graziella Biagi, Lucian Marchis Dorel, Fabiana Sandroni, Lorenzo Fallani, Alberto Metti, Patrizia Degl’Innocenti, Elisa Chiarugi, Michel Cruciani, Felicia Cleveti Lucica, Gentian Tuku, Mirela Tuku. Infine, per Fratelli d’Italia, capolista è Matteo Gradi (classe 2003), seguito da Stefania Guercini, Fulvio Barbagallo (molto attivo nel volontariato), Giuseppe Capoluongo, Marco Consigli, Paolo De Marinis, Maurizio Giambina, Elena Lo Bianco, Carmine Scola, Tatiana Gotulea, Irene Tellini Rusticano, Federica Tofani (anche lei del 2003) e Roberto Giuseppe De Marcus. A Lastra a Signa si sfidano quattro candidati a sindaco: oltre a Giovannini ci sono Giuseppe Bagni con "Rinascita per Lastra", Emanuele Caporaso (Pd, Socialisti, Azione, Italia Viva) e Daniele Sterrantino con "Un’Altra Lastra".