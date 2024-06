Elezioni Centrosinistra con Caporaso. La squadra d’appoggio al candidato

Sono cinque le liste a sostegno di Emanuele Caporaso (Pd), vicesindaco, candidato in continuità con l’amministrazione uscente. Oltre al Pd, ecco "Lastra Civica - Sinistra ecologista", "Lastra a Signa al Centro - Italia Viva", "Azione" e "Socialisti e indipendenti".

Partendo dal Pd, capolista è Francesca Tozzi (ora vicepresidente del Consiglio), seguita da Marco Capaccioli (già assessore, ora consigliere e vicepresidente Associazione Case della Memoria), Barbara Barberini, Alessio Ducci (segretario locale Dem), Maria Catena D’Angelo, Massimo Galli, Sandra Mugnaini Migliorini (consigliera), Gabriele Giambalvo (dj e speaker), Amy Paoli, Nicola Montemurro (già candidato sindaco con Forza Italia, poi candidato con Angela Bagni e ora presidente del Consiglio), Paola Piccini, Alessio Pancani (noto per l’impegno sulla disabilità e con diversi incarichi alle spalle), Francesca Poggiali, Andrea Rossi, Adriana Scarano e Sasha Volpi. Per "Lastra Civica - Sinistra ecologista", capolista è Andrea Valdrè (ex assessore), seguito da Nora Arena, Mirio Bogani, Valentina Gudina, Domenico Medea, Monica Maremmi, Luciano Pucci (consigliere Dem), Barbara Nozzoli, Sandro Rocchini, Mirka Salpietro, Claudio Russo (ex assessore) e Walter Pugi.

Per "Lastra a Signa al Centro - Italia Viva" capolista è il coordinatore Stefano Calistri, già assessore e presidente di Villa Caruso. A seguire: Bruno Bartali, Riccardo Biagioli, Meri Civilini, Klodiana Gjataj, Alberto Antonio Andrea Marcellini, Luidiana Mercati, Andrea Pertici, Ferdinanda Santini detta Dinda, Gjergji Shaskaj detto Giorgio, Irene Spinella, Gabriella Tarocchi. Capolista di Azione è il coordinatore locale Matteo Lucchesi, seguito da Carla Porrari (consigliera uscente, passata da Lega a gruppo misto), Gabriele Ippoliti, Monika Caverni, Filippo Biancalani (ex assessore), Lorenzo Migliorini, Riccardo Pimpinella, Niccolò Lari, Anna Maria Bigini, Letizia Tanzi, Daniele Mariani, Rossella Giovannardi, Rossella Coppola, Valentina Nieddù e Lorenzo Neri.

Per "Socialisti e indipendenti" oltre al capolista Pietro Milanesi, consigliere e già assessore ecco Monica Allodoli, Gastone Bellini, Gemma Bitossi, Ivano Bruchi, Paolo Bulgaresi, Serena Caverni, Desiree Fuser, Niccola Marsili, Fabio Miccinesi, Alessandro Nesti, Simona Pecchioli, Graziella Sapienza, Francesco Tozzi, Rosalba Villani, Luca Zammarchi.