Eletto il Consiglio del Corpo Consolare di Firenze

Firenze, 26 giugno 2023- L'Assemblea del Corpo Consolare di Firenze, che si è tenuta alcuni giorni fa nella sede di Piazza Indipendenza 18a, sono stati confermati all'unanimità e per i prossimi quattro anni il Decano Fabio Fanfani, Console Generale della Repubblica delle Filippine ed i Consiglieri Guido Bastianelli, Console della Repubblica dello Yemen, Cosimo di Nocera, Console del Messico, Flavio Franceschini, Console della Repubblica dell'Ecuador, Giorgia Granata, Console Generale della Repubblica del Bangladesh, Ferenc Ungar, Console Generale della Repubblica dell'Ungheria, ed Enrico Vitali Casanuova, Console della Repubblica di El Salvador. Al Corpo Consolare di Firenze appartengono 65 Consolati.

“ Ringrazio i colleghi Consoli per la fiducia rinnovata nei confronti miei e del Consiglio Direttivo – commenta Fanfani-. Desidero sottolineare l'importanza del nostro ruolo nella città di Firenze, che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente il numero dei cittadini stranieri residenti, i quali ormai rappresentano circa il 16% della popolazione, fornendo loro servizi essenziali anche per l'espletamento delle numerose pratiche burocratiche e amministrative. Noi Consoli rappresentiamo inoltre un punto di riferimento per i milioni di turisti stranieri, che transitano ogni anno nel nostro territorio, garantendo loro la necessaria assistenza. Mi complimento pertanto con tutti voi per il vostro prezioso operato”.