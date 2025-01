Elaborare il lutto: i parenti meno soli. Al cimitero il supporto psicologico

L’elaborazione del lutto è uno dei momenti più difficili nella vita di tutti noi, nel passaggio tra quelle che gli psicologi chiamano "le 5 fasi" alla ricerca, spesso, di un nuovo senso della quotidianità. Lo sa bene la Confraternita di San Piero a Ema che ha la gestione del cimitero della frazione di Bagno a Ripoli, dove si trova anche uno dei 7 crematori della Toscana, particolarmente usato dai cittadini di Firenze, del Chianti e da molti fuori provincia e anche regione.

Consapevole che la perdita di una persona cara è un’esperienza universale che lascia un vuoto profondo e incolmabile e che nel momento di maggior dolore e fragilità è fondamentale sentirsi accompagnati e sostenuti, con l’inizio del nuovo anno la Confraternita inaugura un nuovo prezioso servizio: l’ascolto spirituale e psicologico dedicato a coloro che stanno attraversando la sofferenza per la morte di una persona cara. Avviato – non a caso - con l’apertura del Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco, il servizio è totalmente gratuito, aperto a tutti coloro che hanno una persona cara sepolta o cremata al cimitero di San Piero a Ema, indipendentemente dal tempo trascorso dalla morte.

Attraverso colloqui individuali le persone che liberamente ne vorranno usufruire saranno accompagnate da un sacerdote e psicologi, a seconda delle loro richieste e preferenze. Il servizio offre uno spazio di accoglienza per condividere emozioni, pensieri, ricordi, dubbi, disperazioni e paure e aprire sentieri di speranza. È affidato a professionisti selezionati per la loro sensibilità umana e una spiccata conoscenza delle fragilità: accompagneranno chi ha subito un lutto alla ricerca di una scintilla di speranza. Il servizio è disponibile su prenotazione diretta.

L’ascolto e condivisione spirituale sarà seguita da don Felix Nervaise Mokomako ogni lunedì mattina due volte al mese. L’ascolto psicologico è affidato ai dottori Padma Sandro Casini (psicologo in clinica e psicosomatica, formatore e istruttore di mindfulness), Luca Bernardini (psicologo e psicoterapeuta) e Elena Conforti (psicologa clinica). Saranno disponibili per tutto il 2025 al cimitero in via Chiantigiana 109.