Edoardo Bennato protagonista del concertone di Capodanno a Scandicci

Seconda stella a destra, Edoardo Bennato sarà la rockstar per il concertone di capodanno a Scandicci. Arriva dunque in piazza della Resistenza il rock italiano con un artista, il 78enne napoletano, che fa cantare giovani e adulti.

Alla fine della selezione bandita dal comune, il progetto vincitore è quello che porterà il rocker a suonare tutte le sue hit a Scandicci, che sarà a maggior ragione piazza fiorentina del capodanno, collegata con la tramvia per tutti gli altri eventi o appuntamenti che ci saranno in città.

Il comune ha stanziato centomila euro per la festa di capodanno, le condizioni per l’evento di piazza Resistenza sono che l’evento sia a ingresso libero. L’appuntamento dovrebbe cominciare intorno alle 22 per terminare alle 2 di notte con brindisi di mezzanotte insieme alle autorità locali.

Si tratta della somma più alta stanziata per una festa di capodanno da quando c’è piazza Resistenza. Per la festa l’amministrazione concederà anche parte dell’auditorium (servizi igienici compresi) come backstage per gli artisti, lo spazio in prossimità di piazzale della resistenza (quello lungo via Pantin) per due punti vendita per panini e bevande ovviamente in regola con le normative di riferimento, il supporto per la comunicazione istituzionale, gli allacci energetici.

Lo scorso anno il capodanno vide la partecipazione di Ginevra di Marco, della Bandabardò e di Piero Pelù. Come sempre il comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi, è al lavoro per l’imponente piano di sicurezza nella gestione della piazza.

Da una parte il volontariato per la logistica e il soccorso, dall’altra le forze dell’ordine per garantire che tutto fili nel migliore dei modi. Dall’inaugurazione del centro Rogers, Scandicci è diventata parte integrante dei festeggiamenti metropolitani. Con Edoardo Bennato però sarà il primo vero concertone organizzato nell’area con un artista che da sempre riempie palasport e stadi ai suoi concerti.

A giorni l’amministrazione comunicherà anche gli eventi collaterali al concerto principale. Sicuramente ci saranno appuntamenti in musica come introduzione, e ci saranno dj set per ‘tirare tardi’ dopo il concerto di Bennato e il brindisi di Capodanno. Sicuramente piazza Resistenza sarà collegata a Firenze e viceversa grazie alla tramvia, che andrà avanti fino a notte fonda.