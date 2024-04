È caldo come a giugno. Temperatura record. Sfiorati i 32 gradi

Alle 15,50 di ieri la colonnina di mercurio della stazione meteo ’Orto botanico’ ha emesso una sentenza storica: 31,9 gradi. Mai in città (almeno da quando esistono strumenti per rilevare le temperature, andiamo quindi nell’800!) aprile ha toccato una punta di calore così alto. E oltretutto siamo ancora nella prima metà del mese...

Uno sguardo ai record passati. La temperatura più alta mai registrata in questo mese dalla stazione meteo di Peretola è del 2012 quando la colonnina di mercurio superò di poco i 31 gradi (31,2). Il record per la stazione della Specola è addittura datato 1865, primo anno di Firenze capitale. In un giorno di aprile si arrivò a 30 gradi. Mese bislacco se si pensa che invece il giorno di aprile più freddo della storia, nel 2003, fece annotare sui taccuino 3,2 gradi sotto lo zero.

Ieri comunque a Firenze era estate a tutti gli effetti e anche oggi le temperature resteranno saldamente al di sopra delle medie del periodo (la massima sfiorerà però stavolta solo i 30 gradi, fermandosi a 29). Primo deciso calo termico domani con le minime intorno ai 12 e le massime non superiori ai 25 ma è a metà settimana, tra martedì e mercoledì, che il tempo dovrebbe cambiare in maniera clamorosa con la massima che non supererà i 20 gradi (ovvero ben 12 meno di ieri) e addirittura le minime all’alba che potrebbero scendere fino a 6-7 gradi. E nel fine settimana le massime scenderanno addirittura a quota 15.

Un clima assolutamente imprevedibile dunque con un passaggio da una specie di giugno a un clima di nuovo marzolino nell’arco di pochi giorni. Ma che estate sarà chiedono già in tanti spaventati dal ricordo delle ultime due dove i 40 gradi in città in certi periodi erano diventati una costante? Manca ancora troppo tempo per pronunciarsi, spiegano i climatologi.

I primi prudentissimi modelli parlano di un’altra estate molto calda (forse però non torrida) ma più piovosa delle ultime.

Emanuele Baldi