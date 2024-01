Dottoressa aggredita, l’Ordine dei medici: “Far rispettare le legge e ritrovare il rapporto di fiducia tra operatori sanitari e pazienti”

Firenze, 29 gennaio 2024 - “Siamo di fronte all'ennesima aggressione a un medico da parte di un paziente. Tutto ciò è inammissibile: gli operatori sanitari devono poter fare il loro lavoro con serenità e in sicurezza”. Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, interviene dopo l’aggressione subita da una dottoressa della guardia medica di Campi Bisenzio, che nei giorni scorsi è stata spintonata da una donna, che pretendeva la prescrizione di un farmaco. “Giustissima la denuncia per interruzione di pubblico servizio, oltre che per lesioni - dice Dattolo -. In caso di aggressione o minacce a pubblici ufficiali la legge prevede multe da 500 a 5000 euro: sono regole che bisogna assolutamente far rispettare”. “I cittadini invece devono capire che i medici operano nel loro interesse, per la tutela della loro salute - conclude Dattolo -. Serve un maggiore rispetto per la professionalità e una ritrovata fiducia nel rapporto tra medici e pazienti”.