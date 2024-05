Documentario su Piovanelli. Giovedì la presentazione con il cardinale Bassetti e Chiti

Prende le mosse da un ricordo inedito su don Milani, il documentario di Andrea Fagioli con la regia di Leonardo Guerrieri, ’Silvano Piovanelli, vescovo del dialogo’, realizzato in occasione del centenario della nascita a cura di Arcton (Archivi di cristiani nella Toscana del Novecento), in collaborazione con la Facoltà teologica dell’Italia Centrale e l’Archivio storico diocesano, che sarà presentato giovedì alle 17 nella sede della Facoltà teologica, in piazza Tasso, con gli interventi del cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, e di Vannino Chiti, già ministro, senatore e presidente della Regione Toscana. Nell’occasione porteranno il loro saluto il cardinale Giuseppe Betori, Gran cancelliere della Facoltà teologica dell’Italia Centrale, don Stefano Tarocchi, preside della Facoltà, Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio la Pira e Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente della Fondazione CR Firenze. Introduce e coordina Pier Luigi Meucci, presidente di Arcton.