Firenze, 17 settembre 2021 – Si profila un sabato di disagi a Firenze, con tante manifestazioni e il meteo sfavorevole. Oltre alla chiusura del G20 dell'agricoltura, sono quattro le manifestazioni organizzate in contemporanea nel capoluogo toscano per il pomeriggio del 18 settembre.

Come spiega il Comune di Firenze, "l'iniziativa più critica dal punto di vista del traffico sarà la manifestazione" lanciata dal Collettivo di fabbrica della Gkn. Dopo due mesi di mobilitazione, arriva infatti il corteo che partirà attorno alle 15 dalla Fortezza da Basso per concludersi in piazzale Michelangelo. Questo il percorso: Fortezza da Basso, piazza Indipendenza, piazza San Marco, piazza Santissima Annunziata, piazza D'Azeglio, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazzale Michelangelo.

Problemi alla circolazione potrebbero verificarsi anche per la 'Marcia per la terra' organizzata da Mondeggi bene comune e dal Coordinamento delle comunità contadine Toscane". Il corteo dalle 14 interesserà piazza Poggi, lungarno Cellini, piazza Ferrucci, via Gian Paolo Orsini, piazza Ravenna, viale Giannotti, viale Europa, via Chiantigiana, Ponte a Ema, Grassina, con arrivo previsto a Mondeggi intorno alle 20.

Palazzo Vecchio segnala inoltre il presidio dell'associazione Meta, che si svolgerà in piazza della Repubblica, dalle 16.30 alle 19, anche se questo, fa sapere il Comune, dovrebbe avere "limitate ripercussioni". Più impattante per la mobilità stradale, invece, il corteo organizzato dal Collettivo Queer, che partirà dalle 17 da piazza Santissima Annunziata e interesserà piazza San Marco, via XXVII Aprile, piazza Indipendenza, via Nazionale, piazza della Stazione, via della Scala, Porta al Prato.

Da segnalare, infine, anche la "Festa della Curva Fiesole" in programma in serata al prato delle Cornacchie delle Cascine e, sempre alle Cascine, nel Parco del Quercione, dalle 15 alle 18, l'Informagiovani Day.