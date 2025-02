Dibattito del Pd sulla tramvia

"La tramvia avvicina le persone e fa sviluppare il territorio": il Pd campigiano ne è convinto e per ribadire qual è il suo pensiero ha organizzato per oggi un incontro che rimette, appunto, la tramvia al centro del dibattito. Alle 10 al circolo ‘Il Racchio’ in via Palagetta. "Ne parleremo – dice il segretario del partito, Alessandro Carmignani - insieme alla consigliera regionale M5S Silvia Noferi, agli assessori regionali Stefano Baccelli e Monia Monni". E ancora: "Sarà un momento importante di confronto con i cittadini e per fare chiarezza su un tema strategico come quella della mobilità fra i Comuni di Prato, Campi e Firenze e un progetto, la tramvia che collegherà Campi alle Piagge, invece a rischio a causa dei tentennamenti dell’amministrazione comunale, in bilico fra varianti, arretramenti del capolinea e scelte confuse".

P.F.N.