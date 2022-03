La circolazione del coronavirus nei comuni toscani: ecco dove incide di più

La situazione Covid in Toscana

Covid Toscana, Giani: "Contagi in salita fino a Pasqua"

Firenze, 13 marzo 2022 – Grosseto e Siena sono le province toscane in cui il Covid circola di più. Il loro tasso di contagi giornalieri per centomila abitanti è in lieve discesa rispetto a ieri e oggi si attesta risoettivamente a 153 e 152 nuovi casi ogni centomila abitanti.

I comuni 'maglia nera' della regione per i dati di oggi sono Comano (Massa Carrara) e San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, con tassi rispettivamente di 597 e 509.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere come impatta il coronavirus su un determinato territorio rispetto alla popolazione residente. Una fotografia di dove circola di più il virus nella regione. Ecco i dati di domenica 13 marzo, per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso di incidenza dei nuovi casi ogni centomila abitanti e nuovi casi in valore assoluto)

Siena 152 (401 nuovi casi)

Grosseto 153 (335 nuovi casi)

Arezzo 119 (404 nuovi casi)

Lucca 140 (536 nuovi casi)

Livorno 117 (388 nuovi casi)

Massa-Carrara 104 (199 nuovi casi)

Pisa 97 (404 nuovi casi)

Firenze 73 (722 nuovi casi)

Pistoia 72 (212 nuovi casi)

Prato 47 (122 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di incidenza più alto, 136, si registra nel comune fiorentino di Montespertoli, con 18 casi Covid in più su 13.200 abitanti, stesso tasso di Figline e Incisa con 32 casi su 23mila abitanti. Seguono tutti comuni in provincia di Firenze: San Casciano ( tasso di incidenza 131, nuovi casi 22), Reggello (tasso 126, nuovi casi 21), Bagno a Ripoli (117 di tasso, nuovi casi 30).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, la maglia nera è Comano (Massa Carrara) il cui tasso è 597 con 4 nuovi casi su meno di 700 abitanti. Seguono Riparbella (Pisa) con 7 nuovi casi e un tasso di 441, poi due comuni della provincia di Lucca, Piazza al Serchio e Careggine rispettivamente con tassi di 406 e 383 nuovi casi per centomila abitanti.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il comune con il tasso più alto è San Casciano dei Bagni (Siena) con 509 di tasso, frutto di 8 nuovi casi su 1.500 abitanti. Seguono Ortignano Raggiolo (alto già ieri) che passa a 472 e Monterchi a 470.