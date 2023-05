"Dammi 5 euro, voglio comprarmi una pizza" Sedicenne tentenna e lui lo minaccia: "Sono armato"

"Dammi qualcosa, dammi cinque euro, anche in monete, voglio comprarmi un pezzo di pizza". Scusa o non scusa, il sedicenne a quella richiesta improvvisa, un po’ spiazzante, è rimasto interdetto e lievemente intimorito. Ha risposto di no, o che non li aveva, o che non poteva darglieli. Quello l’ha spintonato da una parte e l’ha minacciato: "Guarda che io ho una pistola". Così glieli ha presi a forza.

E’ successo nel tardo pomeriggio, dopo le 18, in via dei Caboto. Qualcuno ha visto la scena del minorenne in difficoltà e ha chiamato la Polizia di Stato che poco dopo ha arrestato il presunto responsabile in via Panciatichi. E’ un italiano di 31 anni, accusato di rapina, resistenza a pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Infatti una segnalazione parlava anche di un uomo in forte stato di agitazione che aveva dapprima spaccato lo specchietto di un’auto parcheggiata. Gli agenti hanno notato il trentenne, da una rapida verifica hanno saputo di qualche sua magagna. Lui ha reagito al controllo cercando in tutti i modi di sottrarsi mulinando calci e pugni contro gli agenti che poi sono riusciti a riportarlo alla calma. L’uomo è stato arrestato. E sempre in serata, denunciati dalle volanti due 17enni fiorentini per furto aggravato in concorso su auto. Verso le 23 i due, che si trovavano in via Monsignor Leto Casini, avrebbero provato ad aprire almeno due vetture colà parcheggiare riuscendo a portar via da una un pacchetto di sigarette e un accendino.

g.sp.