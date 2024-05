Dalla Fi-Pi-Li a via Pisana vecchia. Tutte le variazioni per i cantieri

Lavori in corso e interventi in arrivo sulle strade provinciali di Lastra a Signa. In particolare, sulla 72 Vecchia Pisana, alcuni cantieri hanno preso il via in questi giorni per permettere il disgaggio (messa in sicurezza di pareti rocciose) e la sistemazione dei ferri d’armatura del viadotto del Grillaio della Firenze-Pisa-Livorno. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei cantieri, l’ufficio viabilità della Metrocittà di Firenze ha stabilito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e movieri, oltre alla definizione dei limiti di velocità a 30 chilometri orari, sulla strada provinciale 72 Vecchia Pisana, dal chilometro 7+600 al chilometro 7+700. Il provvedimento proseguirà fino al 15 maggio, negli stessi orari. Intanto, l’ultimo Consiglio della Città Metropolitana, su proposta della consigliera delegata alla viabilità di zona, la sindaca Angela Bagni, ha votato anche uno schema di accordo col Comune , per il miglioramento della sicurezza in tratti di strade provinciali percorse ad alta velocità pur trovandosi in zone abitate. Gli interventi prevedono l’allargamento e pavimentazione al Km 2+400 circa della Sp 72 Vecchia Pisana, tra le due attuali fermate dei bus fino all’intersezione con via di Belfiore; la realizzazione del marciapiede in località Ginestra, sempre lungo via Vecchia Pisana, dal Km 7+650 fino all’intersezione con via Chiantigiana; la nascita del marciapiede sempre a Ginestra, ma in questo caso lungo la Sp 12 Val di Pesa e infine la costruzione di un passaggio pedonale a Malmantile.

Li.Cia.