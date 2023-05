Dalla carrozzina alle imprese di volo

di Fabrizio Morviducci

Un test di volo con le forze speciali. Andrea Pacini, atleta scandiccese e campione del mondo in carica di volo indoor per disabili, nei giorni scorsi si è messo alla prova con i militari d’élite delle nostre forze armate, impegnate in un’attività di addestramento alle tecniche di volo a paracadute chiuso nell’impianto Aero Gravity di Pero, dove ha sede il tunnel verticale più grande del mondo. Pacini, che è responsabile del disability project della struttura. Con lui erano presenti il 1° graduato Incursore, in congedo, Marco Pisani (croce d’oro al Merito dell’esercito italiano) e il sergente incursore, in congedo, Emanuele Valenza (medaglia d’oro al Merito della Marina militare), vittime di un attentato terroristico avvenuto in Iraq nel 2019 durante una missione.

Ai test di volo hanno partecipato anche rappresentanti dei reparti di forze speciali (9° Reggimento Paracadutisti d’assalto "Col Moschin", Gruppo operativo incursori, 17° Stormo incursori, Gruppo intervento speciale, 4° Reggimento Alpini paracadutisti "Monte Cervino" e 185° Reggimento Acquisitori obiettivi Folgore). Gli istruttori del comando operativo e dei reparti di Forze Speciali, insieme agli istruttori di aero gravity, hanno permesso agli allievi di apprendere tecniche di volo particolari che consentono di superare i limiti dovuti alle diverse disabilità. E l’impianto di Pero è luogo ideale per le imprese sportive. Come quella della Nazionale azzurra di paracadutismo indoor, guidata dal sergente maggiore Andrea Cardinali (capo team), con i primi graduati Marco Soro e Stefano Falagiani e il sergente Alessandro Binello (tutti in forza al Reparto attività sportive della brigata paracadutisti Folgore) che si è laureata vicecampione del mondo ai recenti Mondiali in Slovacchia.

Lo sport, che è attività fondamentale nel processo di riabilitazione psico-fisico di quei militari che hanno riportato traumi e cambiato per sempre il loro stile di vita, è una sfida quotidiana anche per Andrea Pacini, che è un ex parà della Folgore ed è stato il primo ad acquisire il brevetto civile, oltre ad essersi distinto per i tanti anni di attività al servizio del prossimo con la sua associazione "Spingi la vita" e che da ex consigliere comunale a Scandicci ha sempre portato avanti con determinazione, misurandosi non soltanto nel paracadutismo, ma anche nello sci e in varie discipline motoristiche.