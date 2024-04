Da Firenze a Trento a passo ’irish’: "Onorati di portare l’arte del ballo"

Al Trento Film Festival, una delle più prestigiose e longeve rassegne di cinema in Italia, arrivata alla sua 72esima edizione, ci sarà anche una realtà fiorentina che si sta facendo sempre più apprezzare: la Clover Danze Irlandesi. La scuola nata, e con sede principale, a Firenze, è l’unica realtà italiana del suo settore selezionata come partner ufficiale del festival.

Dopo Groenlandia, "futuro" ed Etiopia, la sezione speciale in programma all’interno del calendario del Trento Film, in programma dal 26 aprile al 5 maggio, sarà dedicata all’Irlanda, terra di migrazioni e paesaggi mozzafiato, con uno sguardo inedito sulla contemporaneità. Con una serie di attività, la kermesse celebra non solo il cinema, ma anche le molteplici espressioni culturali dell’Isola Verde, quali la musica e la danza. E proprio sul fronte del ballo, è stata chiamata la Clover Danze Irlandesi: presenterà al pubblico "La Festa Irlandese", due workshop di danze sociali, permettendo a tutti di vivere il vero spirito "irish". "Siamo estremamente felici e onorati di prendere parte al Trento Film Festival attraverso i nostri workshop di danze irlandesi – commenta Mirko Peluso, insegnante e direttore artistico della scuola -. Poter intrecciare la nostra arte con altre dello spettacolo e dell’intrattenimento quali il cinema e la musica, è un’opportunità straordinaria". L’evento è prestigioso e rinomato. "Aver ricevuto questa proposta, è un riconoscimento importante per noi, a fronte di un impegno che va avanti da anni nel diffondere la conoscenza della danza irlandese" dice ancora Peluso, emozionato per l’opportunità di incontrare artisti come Cisco dei Modena City Ramblers e i Birkin Tree. "Condividere con loro questa meravigliosa esperienza di scoperta della danza attraverso semplici coreografie della tradizione irlandese, è un obiettivo raggiunto". Ad arricchire i workshop di danza della Clover, ci sarà la musica dal vivo della band Guessam, un collettivo di giovani musicisti lombardi.