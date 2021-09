Firenze, 26 settembre 2021 - Paura in piazza della Signoria per il crollo della copertura di un palco a pochissima distanza da Palazzo Vecchio. Una persona di 74 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118: si tratta di un uomo portato in codice giallo a Santa Maria Nuova. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze, il 118, la polizia municipale.

Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio. Si è sentito un forte rumore e il tetto del paco si è come spezzato. Diverse persone, che in quel momento stavano visitando piazza della Signoria, hanno assistito alla scena. Immediato l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco. La zona intorno al palco è stata transennata.

Si tratta della struttura che ha ospitato alcuni degli appuntamenti del Festival dell'economia civile. La struttura è servita per l'evento musicale della serata di sabato, che ha visto esibirsi sul palco Diodato, La Rappresentante di Lista e i Coma Cose. Lo spettacolo si è chiuso nella tarda serata di sabato in piazza della Signoria. L'area dello show, di fronte a Palazzo Vecchio, era stata quasi del tutto smontata ma non il palco.

Nel pomeriggio appunto il crollo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO