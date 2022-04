Covid Toscana, ecco dove il virus circola di più

Articolo : Vaccini, la Toscana parte con la quarta dose. Al via con ultraottantenni e fragili over 65

Firenze, 14 aprile 2022 - E’ Livorno la provincia che oggi registra il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana. Ha raggiunto quota 135, con 448 casi in più nelle ultime 24 ore. È invece Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, il comune in cui il virus circola di più: il tasso di incidenza è di 540, perchè ci sono stati 4 nuovi casi su poco più di 700 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di giovedì 4 aprile, suddivisi per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 123 (269 nuovi casi)

Livorno 135 (448 nuovi casi)

Massa-Carrara 122 (233 nuovi casi)

Siena 117 (310 nuovi casi)

Lucca 98 (374 nuovi casi)

Pistoia 96 (282 nuovi casi)

Arezzo 108 (366 nuovi casi)

Firenze 109 (1080 nuovi casi)

Pisa 130 (542 nuovi casi)

Prato 85 (218 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Palazzuolo sul Senio, nella città metropolitana di Firenze, con un tasso del 267 e 3 nuovi casi giornalieri. Segue Scarperia e San Piero nel Mugello, con un tasso con un tasso del 231, per via di 26 nuovi casi su una popolazione di 12,103 abitanti. Troviamo poi Capraia e Limite, Firenze, con un tasso del 202.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus circola parecchio a Talla, nell’aretino, dove il tasso è schizzato a 509, grazie a 5 nuovi casi su 961 abitanti. Segue Caprese Michelangelo, con un tasso del 363, e Magliano in Toscana, nel grossetano, a quota 324. Un solo caso invece a Sorano, che ha un tasso del 31.

Per quanto riguarda la Toscana nord ovest, maglia nera a Monteverdi Marittimo, nel pisano, che con tasso del 540 è il comune dove il virus circola di più in tutta la regione. Troviamo poi Zeri, a Massa Carrara, con un tasso del 503.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 127 (104 nuovi casi)

Siena 125 (65 nuovi casi)

Livorno 65 (101 nuovi casi)

Massa 125 (84 nuovi casi)

Lucca 155 (138 nuovi casi)

Pisa 136 (122 nuovi casi)

Arezzo 122 (120 nuovi casi)

Pistoia 107 (97 nuovi casi)

Firenze 105 (379 nuovi casi)

Carrara 105 (66 nuovi casi)

Prato 82 (159 nuovi casi)