Firenze, 15 febbraio 2022 - E' Grosseto la provincia dove il coronavirus circola di più, mentre il comune che nelle ultime 24 ore ha registrato il tasso di contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della regione è Monterchi, in provincia di Arezzo. Sale a 470, con otto nuovi casi a su circa 1.700 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, diffuso come gli altri dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti. Una fotografia di dove circola di più il virus, utile anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per individuare e tenere sotto controllo eventuali focolai . Ecco tutti i dati di lunedì 15 febbraio, per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)



Grosseto 144 (315 nuovi casi)

Arezzo 137 (460 nuovi casi)

Livorno 128 (423 nuovi casi)

Lucca 123 (468 nuovi casi)

Firenze 112 (1.102 nuovi casi)

Pisa 108 (448 nuovi casi)

Massa-Carrara 107 (203 nuovi casi)

Siena 106 (280 nuovi casi)

Pistoia 99 (289 nuovi casi)

Prato 89 (228 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), la 'maglia nera' di oggi va al comune di Abetone Cutigliano, il cui tasso di incidenza sale a 300, con 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Seguono tre comuni della provincia di Firenze: Palazzuolo sul Senio (268, 3 nuovi casi), Londa (217, 4 contagi nelle 24 ore) e Barberino di Mugello (tasso di 231 e 23 casi).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, la circolazione del virus resta alta a Coreglia Antelminelli, il cui tasso di nuovi casi giornalieri per centomila abitanti raggiunge quasi quota 461 (24 i contagi nelle ultime 24 ore). Sempre in provincia di Lucca, è a 387 il tasso a Gallicano e a 384 a Careggine, che nei dati di ieri era il primo comune in Toscana per circolazione del virus. Sull'Isola d'Elba, Porto Azzurro sale a 332 con 12 nuovi casi.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre a Monterchi, comune che nei dati odierni detiene il tasso di incidenza più alto della regione, troviamo Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, a quota 383, con 13 nuovi contagi su una popolazione di 3.393. A seguire Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, (306, 8 casi in più) e, sotto quota 300, Badia Tedalda (297) e Buonconvento (291).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 142 (116 nuovi casi)

Livorno 123 (1192 nuovi casi)

Lucca 123 (109 nuovi casi)

Massa 141 (94 nuovi casi)

Pisa 113 (101 nuovi casi)

Arezzo 111 (109 nuovi casi)

Firenze 107 (384 nuovi casi)

Siena 98 (53 nuovi casi)

Prato 85 (165 nuovi casi)

Pistoia 85 (77 nuovi casi)

Carrara 68 (41 nuovi casi)