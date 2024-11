Corso di formazione in Management sportivo

Un’opportunità formativa di eccellenza per chi desidera costruire o consolidare una carriera nel management sportivo, con particolare riferimento al calcio, è offerta dal nuovo corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con la Fiorentina. Le iscrizioni alla prima edizione, a cui saranno ammessi 30 partecipanti, si sono aperte ieri per chiudersi il 31 dicembre 2024. Possono presentare domanda diplomate e diplomati, studentesse universitarie e studenti universitari, post laureate e post-laureati, dottorande e dottorandi provenienti da diversi ambiti disciplinari. I primi iscritti selezionati potranno ottenere borse di studio a copertura dell’iscrizione. Le lezioni a Firenze e online dal 7 febbraio 2025 al 13 giugno 2025, con una durata complessiva di 144 ore, suddivise in 12 weekend formativi (in parte in presenza al Viola Park e in parte da remoto) e lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato. "Il corso di alta formazione - commenta Tiberio Daddi (nella foto), docente dell’Istituto di Management - rappresenta un’occasione unica per acquisire competenze specialistiche nel settore del management sportivo".