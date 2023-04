Corsa dell'Arno: un cappello per la vita

Firenze, 22 aprile 2023 - Storia, tradizione e modernità per la competizione a galoppo più antica d'Italia. E' un sodalizio consolidato da otto anni il legame che unisce la Corsa dell'Arno, giunta alla 196esima edizione, e il concorso "Il Cappello più bello per Corri la Vita", l'iniziativa organizzata dal consorzio "Il Cappello di Firenze" per raccogliere fondi in favore dell'associazione guidata da Eleonora Frescobaldi e del suo impegno per sostenere le donne colpite da tumore al seno finanziando progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

In occasione della Festa della Liberazione, l'Ippodromo del Visarno ospita una giornata di sport, moda e solidarietà, aperta non solo agli appassionati delle corse di cavalli, ma anche a famiglie e bambini, con un programma di eventi che inizierà nel primo pomeriggio: "E' motivo di orgoglio confermare un appuntamento che ogni anno riesce a rafforzare la propria rete di partner e collaborazioni, rivolgendosi ad un pubblico sempre più largo e giovane - spiega l'amministratore delegato dell'Ippodromo Carlo Meli -. Un'edizione speciale che con l'intitolazione dell'impianto a Cesare Meli assume un significato ancora più importante".

Dopo la corsa, sulla terrazza dell'Ippodromo è prevista la gara tra i cappelli più eleganti ed estrosi, che vedrà la premiazione delle prime tre signore per le categorie "Eleganza" ed "Creatività" e i bambini nella sezione "Junior": per partecipare è necessario versare un contributo minimo di dieci euro, che sarà devoluto con una parte dell'incasso dei biglietti d''ingresso alla onlus fiorentina: "Passato e presente, impegno e intrattenimento, sport e solidarietà tornano protagonisti all'interno di una delle manifestazioni più entusiasmanti della città - sottolinea la rappresentante di Corri La Vita onlus Rosaria Frescobaldi - Siamo felici che ogni anno la nostra rete di sostenitori si allarghi, consolidando il sostegno concreto che offriamo alle donne nella lotta contro il tumore al seno".

La giornata presenta anche numerose iniziative collaterali rivolte alle famiglie: tra le novità, il pop-up bar del Twiga Beach Club di Forte dei Marmi, con il Resident-Dj Max Gigliotti ad intrattenere il pubblico, lo staff della Scuola del Circo "En Piste", che insegnerà ai più piccoli i segreti dell'equilibrismo e della giocoleria, e la tappa del World Championship Gentlemen Riders e del Fegentri Junior, che porterà riders da venticinque paesi diversi. "Questa corsa, disputata per la prima volta nel 1827, è la più antica gara sportiva svolta a Firenze - conclude l'assessore allo Sport Cosimo Guccione - Siamo certi che anche quest'anno la città risponderà con entusiasmo ad un'iniziativa che unisce la passione per l'ippica con la beneficenza per la onlus Corri La Vita".