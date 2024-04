’Corsa dell’Arno’. Fra tradizione e solidarietà

Oggi all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (piazzale delle Cascine, 29) si corre la storia del galoppo. Torna infatti con la sua 197ª edizione la “Corsa dell’Arno”, la competizione al galoppo più longeva d’Italia.

Un evento nell’evento quello del concorso, un’elegantissima disfida a suon di velette e tese larghe per le signore e i più piccoli, per altro con uno scopo nobilissimo: quello di raccogliere fondi per “Corri la vita”, l’associazione guidata da Eleonora Frescobaldi, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

Sport, moda, solidarietà, quindi, ma anche mondanità. L’apertura dei cancelli è fissata per le 12:30 (biglietto di ingresso 5 euro, gratuito per i bambini). Madrina della manifestazione è Miss Italia