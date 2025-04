Coro Escursioni Armoniche celebra 10 anni con un concerto gratuito a Fiesole

Dieci anni di attività e non sentirli. Sono quelli del Coro Escursioni Armoniche, un ensamble amatoriale nato in seno alla Scuola di Musica di Fiesole e che stasera (ore 21) sarà sul palco del teatro di Largo Farulli per uno spettacolo dalle atmosfere magiche, proposto gratuitamente alla cittadinanza.

"Proporremo un viaggio nello spazio e nel tempo, toccando vari generi della tradizione coristica – spiega la direttice e pianista Chiara Quattrini (nella foto) –. Come indica il nome stesso, il nostro repertorio è trasversale, con musiche che arrivano da varie parti del mondo, che abbiamo scelto per trasmettere l’emozione e la gioia di cantare insieme". Quindi, il pubblico ascolterà generi musicali molto diversi fra loro. "Proporremo brani dalla tradizione sacra e profana, allo spiritual, alla musica popolare, ai grandi compositori classici – precisa la direttrice – avremo madrigali cinquecenteschi, accanto a canti della tradizione scozzese e spagnola e cori alpini. Lo scopo è far conoscere e sperimentare la musica corale nei suoi molteplici aspetti e potenzialità. Ma anche divertirci e far divertire il pubblico".

Il Coro Escursioni Armoniche conta 35 coristi, di età diverse e vari livelli di formazione. Ingresso gratuito con prenotazione (https://www.ticketone.it/artist/coro-escursioni-armoniche/?affiliate=PI3)- Daniela Giovannetti