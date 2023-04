Cori, slogan e foto: "Laura, Firenze ti ama"

di Iacopo Nathan

"La solitudine tra noi". Palloncini colorati, cellulari pronti a riprendere ogni singolo attimo e tantissima emozione. Laura Pausini, in giro per il tour radiofonico in tutta Italia, ha fatto tappa a Lady Radio a Firenze per una giornata assolutamente indimenticabile per tutti i fan della cantante romagnola. Trent’anni di carriera, un nuovo singolo "Buon inizio" e un tour mondiale che sta per partire e farà tappa a Firenze il 22 dicembre al MandelaForum. Tutti ingredienti che hanno portato tantissimi amanti della Pausini a riversarsi ieri pomeriggio sotto la sede della radio fiorentina (e successivamente all’appuntamento a palazzo Pucci con Radio Toscana, dove ha invitato a un suo concerto don Tomasz, il sacerdote polacco da anni a Firenze che ha imparato l’italiano con le sue canzoni), sperando di incontrarla. Già dal primo pomeriggio, in molti si sono riversati sulle transenne in viale dei Mille, con la voglia di guadagnare la prima fila e vedere a pochi centimetri la cantante che ha incantato generazioni e generazioni.

Oltre alla possibilità di vederla e magari di scattare qualche foto, nel corso dell’evento sono stati sorteggiati tra tutti i fan che si erano registrati sul sito della radio, 5 fortunati che hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo l’intervista. "Sono venuto da Milano – racconta Paride Degli Esposti -. Sono un grande appassionato di Laura, mi ha sempre fatto emozionare, e quando ho saputo che potevo vederla da così vicino non ho esitato. Sono felicissimo di poterla vedere, sono emozionatissimo, è romagnola come e sono un suo grande fan da sempre". "MI fa davvero piacere rivedere Laura dopo 35 anni – racconta Elisabetta Focardi -. La prima volta l’ho sentita cantare in un centro commerciale insieme a suo babbo. Già da quel momento, che aveva poco più di 14 anni, si vedeva che era bravissima. Mi ricordo ancora quando ha vinto il festival di Sanremo e mi è rivenuta subito in mente. Anche mia figlia è una grande sostenitrice, l’abbiamo sempre seguita e poterla vedere è una cosa che mi riempie di gioia". "Sono qui perché sono del 1993 – spiega Ilaria Rizzo -. Praticamente Laura ha accompagnato tutta la storia della mia vita. Amori, delusioni, momenti si e momenti no, Laura c’è sempre stata per me, e quando ho saputo che c’era la possibilità di incontrarla ho deciso subito di venire".

"Sono arrivata prestissimo per avere la prima fila – conclude Denise Cerofoli -. La amo da quando l’ho vista la prima volta in concerto, 35 anni fa. Mi ha sempre accompagnato e io l’ho sempre seguita, quindi anche in questa occasione non potevo mancare. Ogni volta è una grandissima emozione". Incontenibile l’emozione per le 5 cinque fortunate fan, che hanno accolto con pianti e grida di gioia la scoperta di aver vinto l’accesso agli studi insieme alla cantante. E al momento dell’arrivo della Pausini, tutti i fan hanno intonato le canzoni più famose, con la cantante visibilmente emozionata e intenta a riprendere tutto l’amore della gente. Un abbraccio caloroso con il popolo di Laura che a Firenze ha risposto presente.